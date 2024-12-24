مفاجأتان في تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

كتبت-هند عواد:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما بعد قليل، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل الزمالك، مفاجأتين بمشاركة حسام أشرف بدلا من مصطفى شلبي، ووجود شيكابالا على مقاعد بدلاء الفريق، للمرة الأولى بعد عودته من الإصابة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك

خط الهجوم : حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو"

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.