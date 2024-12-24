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الإصابات تضرب بيراميدز قبل مواجهة فاركو في الدوري المصري

06:40 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

رمضان صبحي

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كتب ـ محمد عبدالهادي:

يُعاني المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوروتيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من العديد من الغيابات المؤثرة في صفوفه، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو بالدوري.

ومن المقرر أن يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره فاركو غدًا الأربعاء، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري.

غيابات فريق بيراميدز أمام فاركو

أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز عن غياب 6 لاعبين في مواجهة فاركو، وذلك للإصابة، وجاءت قائمة الغيابات كالتالي:

1- رمضان صبحي (يعاني من إصابة في العضلة الضامة ).

2- أحمد سامي ( يعاني من شد في السمانة).

3- أسامة جلال ( يعاني من شد في الخلفية).

4- مهند لاشين (يغيب بسبب اصابة في الركبة).

5- محمود دونجا ( يجري برنامج التأهيل من إصابة الركبة)

6- محمد رضا بوبو (يعاني من نزلة برد).

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