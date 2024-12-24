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أطفال مستشفى 57357 في زيارة خاصة لاستاد القاهرة مع فريق زد (صور)

05:54 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أطفال 57357 في زيارة خاصة لاستاد القاهرة مع فريق زد (3)
  • عرض 6 صورة
    أطفال 57357 في زيارة خاصة لاستاد القاهرة مع فريق زد (2)
  • عرض 6 صورة
    أطفال 57357 في زيارة خاصة لاستاد القاهرة مع فريق زد (4)
  • عرض 6 صورة
    أطفال 57357 في زيارة خاصة لاستاد القاهرة مع فريق زد (5)
  • عرض 6 صورة
    أطفال 57357 في زيارة خاصة لاستاد القاهرة مع فريق زد (1)
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كتب - محمد القرش:

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على استضافة أطفال مستشفى 57357 في غرفة استاد القاهرة الدولي.

وجاء ذلك قبل مباراة زد وإنبي التي تُقام اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن نادي زد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 5 مواجهات، وبفارق 3 نقاط عن المصري المتصدر.

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زد ضد إنبي الدوري المصري أطفال مستشفى 57357
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