أطفال مستشفى 57357 في زيارة خاصة لاستاد القاهرة مع فريق زد (صور)

كتب - محمد القرش:

حرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد على استضافة أطفال مستشفى 57357 في غرفة استاد القاهرة الدولي.

وجاء ذلك قبل مباراة زد وإنبي التي تُقام اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

يُذكر أن نادي زد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 5 مواجهات، وبفارق 3 نقاط عن المصري المتصدر.

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