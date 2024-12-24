"يتم استشارتي".. لاعب الزمالك الأسبق يثير الجدل بشأن مستقبل زيزو

كتبت-هند عواد:

أثار جمال حمزة لاعب الزمالك الأسبق، الجدل، بشأن تجديد أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الحالي، تعاقده مع النادي.

وقال جمال حمزة في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يجدد زيزو تعاقده مع الزمالك، لكن الوضع في الفترة الأخيرة غير مطمئن بالنسبة لي، سواء من معلوماتي أو توقعاتي، دائما ما يتم استشارتي في أمور الزمالك، وعملت بقطاع الناشئين من قبل، وليس شرطا أن أكون في منصب لمساعدة الزمالك".

وأضاف: "مجلس إدارة الزمالك يتواصل معي دائما، واستطلعوا رأيي في المدير الفني الجديد، وقلت إنني أميل للأجنبي، ولكن لم يتم أخذ رأيي في جروس بشكل شخصي، لكن الأخير ليس غريبا على الزمالك وأجواء الدوري".