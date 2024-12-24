"عائق وحيد للرحيل".. سباق مغربي لضم رضا سليم من الأهلي

كتب ـ عمر سلامة:

كشف تقرير عن اقتراب المحترف المغربي بصفوف الأهلي رضا سليم من الرحيل خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء أن هناك سباق بين ناديين مغربيين لضم رضا سليم على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر إلى وجود رغبة من ناديي الوداد و نهضة بركان لاستعارة اللاعب بعدما رحبّ الأهلي بخروجه في يناير المقبل، مضيفًا:"الوداد تقدم بعرض لاستعارة اللاعب ونهضة بركان يتحدث مع اللاعب خلال الساعات الماضية".

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب يحصل مع الأهلي على راتب سنوي 800 ألف دولار وما يتبقى هو الوصول لاتفاق بينه والأندية التي تريد ضمه على المقابل المادي.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا شارك مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 9 مباريات لم يُسجل أو يصنع.

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