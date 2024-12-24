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"محمود الخطيب تحدث بالفعل واللاعب وافق".. مصدر يوضح عقب تفصل الأهلي عن ضم بغداد بو نجاح

04:05 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    بغداد بونجاح
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    بغداد بونجاح لاعب السد القطري
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    إبراهيم بوغانمي مع بغداد بونجاح
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    بغداد بونجاح مهاجم الجزائر
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    بغداد بونجاح
  • عرض 16 صورة
    بغداد بونجاح - تصوير: علاء أحمد
  • عرض 16 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 16 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 16 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 16 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 16 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 16 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 16 صورة
    بغداد بونجاح يوضح حقيقة توقيعه للأهلي
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    بغداد بونجاح
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    اللاعب الجزائري بغداد بونجاح
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كتب ـ عمرو سلامة:

كشف مصدر عن تطورات محاولات الأهلي للتعاقد مع المهاجم الجزائري بصفوف نادي الشمال القطري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر المسؤول في الأهلي، خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء محمود الخطيب قد تحدث بالفعل مع مسؤول رفيع المستوى بنادي الشمال القطري خلال تواجده بالعاصمة الدوحة لحضور مباراة الفريق وباتشوكا المكسيكي.

وأشار المصدر إلى أن حديث الخطيب مع مسؤول نادي الشمال جاء بعدما تم الحصول على موافقة بغداد بو نجاح على الانضمام لصفوف الفريق في يناير المقبل وحتى كأس العالم للأندية التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

ونوه المصدر أن اللاعب تم مناقشته في تفاصيل عقده الشخصي خلال الستة أشهر ولكن يوجد خلاف وحيد وهو رغبة نادي الشمال القطري في استمرار اللاعب بصفوفهم حتى شهر مايو المقبل ثم يتركه يشارك مجانًا مع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن رغبة نادي الشمال في الحفاظ على صاحب الـ 33 عامًا تعود لهدفه إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري القطري؛ إذ سيحصل على مبلغ مالي معين نظير ذلك كمكافأة وبغداد هو عنصر رئيسي معه وهداف المسابقة.

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بغداد بو نجاح الأهلي الشمال القطري الدوري القطري صفقات الأهلي
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