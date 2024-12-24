قرار جديد بخصوص مباراة الزمالك وبلاك بولز بالكونفدرالية

كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يُفيد نقل مباراة القلعة البيضاء وفريق بلاك بولز بطل موزمبيق بالجولة الخامسة لتُقام باستاد القاهرة الدلوي بدلاً من موزمبيق يوم 12 يناير المقبل.

وأوضح نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي قد توصل لاتفاق مع مسؤولي نادي بلاك بولز على نقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إقامة المباراة في موزمبيق بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

ويحتل الزمالك قبل المباراة صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق بلاك بولز المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الثالث.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"تم التواصل الرسمي معه".. مصدر يوضح لمصراوي موقف محمد عبدالمنعم من العودة للأهلي