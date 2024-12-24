"تم التواصل الرسمي معه".. مصدر يوضح لمصراوي موقف محمد عبدالمنعم من العودة للأهلي

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"مقابل 1.3 مليون يورو سنويًا".. الكشف عن اتفاق الأهلي مع تريزيجيه

كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن موقف المحترف المصري بصفوف نيس محمد عبدالمنعم من العودة للقلعة الحمراء.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، أنهم تواصلوا بالفعل مع محمد عبدالمنعم الذي أكد أنه لا يُمانع العودة خاصة وأنه سيُشارك بكأس العالم للأندية مع الفريق حال عودته.

وأشار المصدر إلى أن صاحب الـ 25 عامًا قد أخطر مسؤولي الأهلي أنه يواجه صعوبة في التأقلم مع ناديه الفرنسي ولا يُمانع العودة نهائيًا.

ونوه المصدر إلى أن الأهلي سيبدأ مفاوضاته مع نيس؛ لمعرفة موقفهم من عبدالمنعم سواء بإعارته أو بيع عقده أو التمسك باستمراره.

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر يرى أن عودة عبدالمنعم ستكون إضافة للفريق في كأس العالم للأندية.

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"مقابل 1.3 مليون يورو سنويًا".. الكشف عن اتفاق الأهلي مع تريزيجيه للعودة