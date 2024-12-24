"مقابل 1.3 مليون يورو سنويًا".. الكشف عن اتفاق الأهلي مع تريزيجيه للعودة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الصحفي التركي إيرسان سردال عن موقف محمود حسن تريجيه المحترف المصري بصفوف طرابزون سبور التركي والمعار منه لصفوف الريان القطري عن موقفه من العودة للأهلي.

وذكر الصحفي التركي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء أن اللاعب قد وافق على العودة للأهلي وتم الاتفاق بينه والنادي على الانضمام بعقد لمدة 3 سنوات مقابل راتب سنوي يصل إلى 1.3 مليون يورو.

وأوضح الصحفي ذاته أن نادي طرابزون سبور التركي يرحب ببيع عقد صاحب الـ 30 عامًا في يناير المقبل؛ خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وكان تريزيجيه قد خرج على سبيل الإعارة بالانتقالات الصيفية الماضية من نادي طرابزون سبور التركي لصفوف الريان.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري بـ 21 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

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