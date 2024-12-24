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مدرب الدنمارك السابق: وسام أبو علي لم يظهر لنا بمستواه مع الأهلي.. وإمام عاشور خليفة صلاح

12:16 م الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني السابق لمنتخب الدنمارك، كاسبر هيولماند، إنه شاهد المحترف الفلسطيني الحالي بصفوف الأهلي، وسام أبو علي حين كان لاعبًا بالدوري الدنمارك.

وأضاف هيولماند في تصريحات للقناة الأولى صباح اليوم الثلاثاء:"بحكم عملي كمدرب للمنتخب الدنماركي حينها كنت أتابع جميع اللاعبين وشاهدت وسام أبو علي حين كان محترفًا بالدوري ولكنه لم يكن بمثل مستواه الحالي مع الأهلي".

وأتم المدرب الفني السابق للدنمارك تصريحاته فيما يخص وسام أبو علي بقوله:"أعتقد أن أجواء الكرة المصرية مناسبة لأبو علي وهي ما ساعدته على تقديم أداء رائع".

المهاجم الفلسطيني صاحب الـ 25 عاماً كان قد وُلد في الدنمارك وتدرج بمنتخباتها السنية حتى فريق الشباب قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى خارج الدنمارك في الموسم الماضي 2023/24 بنادي سيريس السويدي قبل أن يشتري الأهلي عقده في يناير الماضي ثم مثّل بعدها منتخب فلسطين.

وأوضح المدرب أنه تابع إمام عاشور حين كان محترفًا بصفوف ميتيلاند الدنمارك، مشيرًا إلى أنه كان يعتبره سيكون خليفة محمد صلاح.

وأتم تصريحاته بقوله:"اللعب في الدوري الدنماركي صعب، ولكن إمام عاشور لاعب جيد جدًا".

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وسام أبو علي إمام عاشور الأهلي
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