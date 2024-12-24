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"تم ترشيحه ولكن".. نادي السويحلي الليبي يكشف حقيقة التفاوض لضم كهربا

10:54 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    حسين الشحات يحتفل مع كهربا
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    محمود كهربا من تدريبات الأهلي اليوم
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    محمود كهربا
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    كهربا يحتفل مع وسام أبو علي
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    محمود كهربا
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    كهربا وخالد مرتجي
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    حمدي فتحي وكهربا والسولية من مقر إقامة الأهلي في الدوحة
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    حمدي فتحي وكهربا والسولية والشحات وسامي قمصان من مقر إقامة الأهلي في الدوحة
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    كهربا
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف وليد الترهوني مدير الكرة بنادي السويحلي الليبي، عن حقيقة دخولهم في مفاوضات لضم لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

وأشار الترهوني في تصريحات للقناة الأولى صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن كهربا تم ترشيحه لهم في وقت سابق ولكن الجهاز الفني لفريقهم حينها قرر التعاقد مع لاعبين آخرين.

وأتم مدير الكرة بنادي السويحلي الليبي، تصريحاته بالتنويه إلى أنهم لم يدخلوا في مفاوضات خلال الوقت الحالي لضم اللاعب.

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