"تم ترشيحه ولكن".. نادي السويحلي الليبي يكشف حقيقة التفاوض لضم كهربا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف وليد الترهوني مدير الكرة بنادي السويحلي الليبي، عن حقيقة دخولهم في مفاوضات لضم لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

وأشار الترهوني في تصريحات للقناة الأولى صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن كهربا تم ترشيحه لهم في وقت سابق ولكن الجهاز الفني لفريقهم حينها قرر التعاقد مع لاعبين آخرين.

وأتم مدير الكرة بنادي السويحلي الليبي، تصريحاته بالتنويه إلى أنهم لم يدخلوا في مفاوضات خلال الوقت الحالي لضم اللاعب.

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