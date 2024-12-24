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"سيتفاجأون".. رد حاسم من محمد مصيلحي على الاستمرار في رئاسة الاتحاد السكندري

10:06 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري
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    طارق العشري ومحمد مصيلحي
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    محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري (2)
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    محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم رئيس نادي الاتحاد السكندري الحالي محمد مصيلحي موقفه من الاستمرار بمنصبه عقب نهاية مدة الدورة الانتخابية الجارية.

وقال مصيلحي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت مساء أمس الإثنين، إن قراره النهائي هو احترام اللائحة:"اللائحة تمنع الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين وأنا أحترم اللائحة وبمنصبي لمدة أكثر من 7 سنوات متتالية وما تحقق أمر صعب وسيذكر التاريخ ذلك".

وأضاف رئيس نادي الاتحاد:" مايحدث بالنادي إعجاز في ظل الألعاب الموجودة بالنادي هو أمر يحتاج لقدرات صحية ومالية ومعنوية رهيبة وعند رحيلي سيتفاجأ الناس بموضوعات لا يتخيلونها داخل النادي".

وأتم رئيس النادي السكندري تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا يحتاج شهرة وأن أي نادِ بمصر لا يقف على شخص:"ربما بعد رحيلي يأتي من هو أفضل مني ويفيد النادي".

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محمد مصيلحي نادي الاتحاد الاتحاد السكندري
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