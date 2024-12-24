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ستوري نجوم الرياضة.. معايدات لاعبي الزمالك لأحمد جعفر.. واحتفالات صلاح وإمام

12:52 ص الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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    أحمد عبدالقادر وشقيقه
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    أحمد إيشو يُهنيء أحمد جعفر بعيد ميلاده
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    مصطفى محمد يستمتع بوقته
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    احتفال إمام عاشور بهدفه في شباب بلوزداد الجزائري
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    شيكابالا يُهنيء أحمد جعفر بعيد ميلاده
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    زيزو يُهنيء صديق له بمناسبة عيد ميلاده
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القاهرة ـ مصراوي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك إمام عاشور متابعيه باحتفالاته بالهدف الذي سجله بمرمى شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا، كذلك نشر محمد صلاح صور من احتفالاته بالتسجيل في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي.

ونشر كذلك عدد من لاعبي الزمالك مثل أحمد عبد الرحيم "إيشو" وشيكابالا تهنئة للاعب فريقهم الأسبق أحمد جعفر.

ونشر أحمد عبدالقادر صورة مع شقيقه، فيما شارك مصطفى محمد متابعيه استمتاعه بوقته، كما نشر زيزو تهنأة لصديقه بمناسبة عيد ميلاده.

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إمام عاشور محمد صلاح زيزو ستوري نجوم كرة القدم
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