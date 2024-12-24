مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات نستعرض أبرزها خلال السطور التالية بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

طلائع الجيش ضد الزمالك الساعة الثامنة مساء على اون تايم سبورت.

زد ضد إنبي الساعة الخامسة مساء على اون تايم سبورت.

كاس الخليج

منتخب عمان ضد منتخب قطر الساعة 4:25عصرًا على قنوات ابو ظبي الرياضية

منتخب الكويت ضد منتخب الإمارات الساعة 7:30 مساءً على البحرين الرياضية

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