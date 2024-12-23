تقرير.. طارق مصطفى مرشح لتدريب الرجاء المغربي

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رد حاسم من نادي الشمال القطري على اقتراب نجمه من الأهلي - خاص

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تواجد المدير الفني لفريق البنك الأهلي، طارق مصطفى ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق الرجاء المغربي خلفًا للمدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربي، اليوم الإثنين، أن هناك خلاف بين أعضاء مجلس الإدارة لتولي محمد فاخر قيادة الفريق لذا تم طرح اسم طارق مصطفى في ظل خبرته بالدوري المغربي.

صاحب الـ 53 عامًا سبق ودرب نادي أولمبيك أسفي ورابيد سريع زم بالمغرب.

ويحتل فريق الرجاء المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 23 نقطة بعد مرور 14 جولة.

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