"رد مفاجيء".. نادي الشمال القطري يوضح لمصراوي حقيقة تواجد بغداد أبو نجاح في القاهرة

كتب ـ طه عبدالله:

أوضح طه المهيزع، المسؤول الإعلامي بالشمال القطري، حقيقة تواجد النجم الجزائري بفريقهم بغداد بو نجاح في القاهرة؛ للتوقيع للأهلي.

وقال المهيزع، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إن اللاعب يقضي فترة إجازة في العاصمة الفرنسية باريس؛ لتوقف المنافسات بالدوري القطري بسبب بطولة كأس الخليج.

وشدد المسؤول الإعلامي لنادي الشمال على أنه تواصل بنفسه مع اللاعب الذي أكد له التواجد في فرنسيا.

وأتم المهيزغ تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعب مستمر بصفوفهم حتى عام 2027 ولم يتلق هو أو النادي أي عرض رسمي من النادي الأهلي.

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