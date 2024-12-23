لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 1
18:00

الترجى الرياضي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 2
18:30

مانشستر يونايتد

الكونفيدرالية الإفريقية

المصري

0 0
18:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

"رد مفاجيء".. نادي الشمال القطري يوضح لمصراوي حقيقة تواجد بغداد أبو نجاح في القاهرة

09:27 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بغداد بونجاح لاعب السد القطري
  • عرض 6 صورة
    إبراهيم بوغانمي مع بغداد بونجاح
  • عرض 6 صورة
    بغداد بونجاح مهاجم الجزائر
  • عرض 6 صورة
    بغداد بونجاح
  • عرض 6 صورة
    بغداد بونجاح لاعب السد القطري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ طه عبدالله:

أوضح طه المهيزع، المسؤول الإعلامي بالشمال القطري، حقيقة تواجد النجم الجزائري بفريقهم بغداد بو نجاح في القاهرة؛ للتوقيع للأهلي.

وقال المهيزع، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إن اللاعب يقضي فترة إجازة في العاصمة الفرنسية باريس؛ لتوقف المنافسات بالدوري القطري بسبب بطولة كأس الخليج.

وشدد المسؤول الإعلامي لنادي الشمال على أنه تواصل بنفسه مع اللاعب الذي أكد له التواجد في فرنسيا.

وأتم المهيزغ تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعب مستمر بصفوفهم حتى عام 2027 ولم يتلق هو أو النادي أي عرض رسمي من النادي الأهلي.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

صور ترصد الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة

بغداد بونجاح الأهلي الشمال القطري الدوري القطري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟