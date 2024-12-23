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12 صور ترصد الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة

09:04 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
  • عرض 12 صورة
    الأجواء قبل مباراة الأهلي والاتحاد بنهائي مرتبط دوري السلة
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كتب ـ محمد الميموني:

تُقام عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في ذهاب نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وسبق المباراة أجواء احتفالية بإطفاء الأنوار لحظة دخول اللاعبين لأرضية الملعب مع تسليط الأضواء عليهم.

وحسم شباب النادي الأهلي المباراة الأولى في نهائي دوري المرتبط بالفوز على نظرائهم في الاتحاد السكندري بنتيجة 56-55 في وقت سابق من اليوم.

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