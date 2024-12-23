رد حاسم من نادي الشمال القطري على اقتراب نجمه من الأهلي - خاص

المنتخب السعودي يُعلن استبعاد لاعبه من بطولة كأس الخليج للإصابة

كتب ـ طه عبدالله

كشف المسؤول الإعلامي بنادي الشمال القطري، طه المهيزع، حقيقة اقتراب نجم فريقهم المهاجم الجزائري بغداد أبو نجاح من الانضمام للأهلي.

وأوضح المهيزع، خلال تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أنه لم يحدث أي تواصل من جانب مسؤولي الأهلي مع اللاعب أو النادي؛ للحصول على خدمات صاحب الـ 33 عاماً.

وأشار المسؤول الإعلامي بنادي الشمال القطري، إلى أن النادي يحتاج لخدمات مهاجمه الجزائري في الدوري المحلي.

وكان اللاعب قد شارك مع فريقه بالموسم الجاري في 15 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 6 لزملائه.

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المنتخب السعودي يُعلن استبعاد لاعبه من بطولة كأس الخليج للإصابة