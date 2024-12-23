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المنتخب السعودي يُعلن استبعاد لاعبه من بطولة كأس الخليج للإصابة

07:16 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المنتخب السعودي استبعاد المدير الفني الفرنسي له، هيرفي رينارد، للمهاجم صالح الشهري من معسكره في الكويت؛ حيث يخوضوا منافسات بطولة كأس الخليج.

وأوضح المنتخب السعودي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن القرار يأتي بناءً على التقرير الطبي المُقدم من الجهاز الطبي للمنتخب مساء اليوم بعد تعرضه لإصابة عضلية في مشاركته الأخيرة أمام منتخب البحرين.

وأكد التقرير بحسب ـ البيان ذاته ـ على حاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي يمنعه من المشاركة في المباريات القادمة للبطولة.

وكان اللاعب قد سجل هدف خلال مباراة البحرين التي انتهت بخسارة بلاده بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الخليج.

وسبق وأعلن المنتخب السعودي استبعاد الجهاز الفني له لثلاثة لاعبين من قائمته بكأس الخليج للإصابة وهم: عبد الله الخيبري وعبد الإله العمري وفراس البريكان.

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صالح الشهري المنتخب السعودي كأس الخليج خليجي 26
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