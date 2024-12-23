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رابطة الأندية تُغرم الزمالك 200 ألف جنيه وتمنع دخول جمهوره.. وتُعلن إيقاف دونجا وتغريمه

06:45 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
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    الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا
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    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
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    مباراة الزمالك وسيراميكا
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    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة سيراميكا والزمالك
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
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    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
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    الجهاز الفني للزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الخامسة طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

وأعلنت الرابطة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة و منع المتواجدين من مشجعي الفريق الحاضرين في الدرجة الثالثة يمين من مباراة الاتحاد السكندري المقامة على ملعب نادي الزمالك في الجولة السابعة من مسابقة دوري nile.

وأشار الرابطة عبر البيان ذاته إلى إيقاف نبيل عماد (دونجا) لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

وكان نادي الزمالك قد تعادل بهدف لمثله مع ضيفه سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وأعلنت الرابطة كذلك إيقاف أحمد أمين قاسم لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

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