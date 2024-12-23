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هل يعود أحمد القندوسي إلى الأهلي.. مصدر يُجيب

04:06 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا 1
  • عرض 7 صورة
    أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا
  • عرض 7 صورة
    القندوسي
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    أحمد القندوسي
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    أحمد القندوسي يتضامن مع فلسطين
  • عرض 7 صورة
    أحمد القندوسي
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كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُشير إلى عودة أحمد القندوسي إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر "لمصراوي" إن النادي مجلس إدارة النادي الأهلي يستبعد فكرة عودة اللاعب الجزائري إلى الفريق مرة أخرى.

وكشف المصدر أن الاتجاه الآن لبيع القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي، أو لنادي خارج الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع لاعب خط الوسط الجزائري في موسم 2022/23، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة في موسم 2023/24.

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