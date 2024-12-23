هل يعود أحمد القندوسي إلى الأهلي.. مصدر يُجيب

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كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُشير إلى عودة أحمد القندوسي إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر "لمصراوي" إن النادي مجلس إدارة النادي الأهلي يستبعد فكرة عودة اللاعب الجزائري إلى الفريق مرة أخرى.

وكشف المصدر أن الاتجاه الآن لبيع القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا بشكل نهائي، أو لنادي خارج الدوري المصري.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع لاعب خط الوسط الجزائري في موسم 2022/23، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة في موسم 2023/24.

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