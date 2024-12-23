كتب: محمد القرش

حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة نادي بلاك بولز بطل موزمبيق لإقامة مباراة الفريقين في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في القاهرة بدلًا من موزمبيق.

ويلعب الزمالك أمام بلاك بولز، يوم 12 يناير المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجوعات.

ونجح عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في الاتفاق مع مسؤولي نادي بلاك بولز على نقل مباراة الفريقين إلى القاهرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم إقامة المباراة في موزمبيق؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

تأتي هذه الخطوة من أجل توفير سبل الراحة للفريق ولتجنب رحلة السفر إلى موزمبيق، حيث بدأ مسؤولو الزمالك في مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للحصول على موافقته بشأن إقامة اللقاء في القاهرة.

ويتصدر الزمالك مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 7 نقاط بعدما فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا النيجيري خارج الديار في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على المصري في الجولة الثالثة.