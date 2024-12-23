جروس يوقع على عقود تدريب الزمالك.. تفاصيل

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كتب - مراسل مصراوي:

وقع المدرب البرتغالي، كريستيان جروس، على عقود تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الإثنين.

وقال مصدر داخل الزمالك "لمصراوي" إن وقع رسميا على عقود توليه القيادة الفنية للفارس الأبيض لمدة 6 أشهر منذ ساعات.

وكشف المصدر أن المدرب صاحب الـ 70 عاما حصل بالفعل على مقدم تعاقد، بعد الاتفاق على كافة الأمور مع مجلس إدارة الزمالك.

وتولى كريستيان جروس تدريب الزمالك خلفا للبرتغالي، جوزيه جوميز، الذي رحل منذ أسبوع لتدريب فريق الفتح السعودي.

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