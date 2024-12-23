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الأهلي يتلقى عرضا رسميا من البرتغال لضم الظهير الأيسر للفريق

02:02 م الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس الظهر الأيسر للأهلي
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
  • عرض 10 صورة
    كريم الدبيس لاعب نادي الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

تلقى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، كريم الدبيس، عرضا جديدا من الدوري البرتغالي للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشف مصدر في تصريحات "لمصراوي" أن العرض الذي الأهلي لضم كريم الدبيس جاء عبر إحدى شركات تسويق اللاعبين.

وأوضح المصدر أن نادي فاماليساو البرتغالي يُريد التعاقد مع الظهير الأيسر على سبيل الإعارة في شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر أن العرض يتضمن الإعارة لمدة 6 شهور مع وجود بند خيار الشراء النهائي.

وقال المصدر إن العرض لا يشمل أي قيمة مالية ولكن مسئولي الأهلي ينتظرون تلقي إخطار يتضمن كافة التفاصيل.

يُذكر أن كريم الدبيس شارك بديلا في مواجهة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 6-3.

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