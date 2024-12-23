"بعد هاتريك بلوزداد".. ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه

كتب - محمد عبدالهادي:

يُعد محمود علاء أحد أبرز المدافعين المصريين في السنوات الأخيرة، ويعتبر من الأسماء التي تركت بصمة واضحة في الملاعب المصرية والعربية.

1. البداية في حرس الحدود (2010 - 2014):

محمود علاء بدأ مسيرته الاحترافية في نادي حرس الحدود، حيث كانت البداية في موسم 2010/2011.

وخلال فترة تواجده مع الفريق، أثبت قدراته الدفاعية ونجح في لفت الأنظار بأدائه القوي، مما دفعه للانتقال إلى أندية أكبر.

2. الانتقال إلى وادي دجلة (2014 - 2016):

في موسم 2014/2015، انتقل محمود علاء إلى وادي دجلة، حيث شهد تطورًا كبيرًا في مستواه وأصبح من بين المدافعين المتميزين في الدوري المصري الممتاز.

وتألقه في هذه الفترة جعل العديد من الأندية المصرية تطمح في ضمه.

3. الانتقال إلى الزمالك (2016 - 2022):

في موسم 2016، انتقل محمود علاء إلى الزمالك في صفقة كبيرة، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

خلال فترته مع الزمالك، قدم أداءً رائعًا، وكان أحد العناصر الرئيسية في الدفاع. علاء اشتهر بقدرته على تسجيل الأهداف من الكرات الثابتة، وحقق مع الزمالك العديد من الألقاب، أبرزها:

الدوري المصري (2014/2015).

كأس مصر (2018/2019).

السوبر المصري (2016).

دوري أبطال أفريقيا (2020).

كما لعب دورًا حيويًا في العديد من المباريات الهامة في البطولة الأفريقية.

4. الاتحاد السكندري (2022 - 2023):

في موسم 2022، قرر محمود علاء الانتقال إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، حيث قضى موسمًا في النادي السكندري، لكنه لم يحقق النجاح المطلوب مع الفريق.

5. الانتقال إلى السويحلي الليبي (2024):

في عام 2024، انتقل محمود علاء إلى نادي السويحلي الليبي، إلا أن مسيرته هناك كانت قصيرة بسبب التأخر في بدء الدوري الليبي، مما دفعه لفسخ العقد والعودة إلى البحث عن وجهة جديدة.