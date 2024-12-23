الأهلي والاتحاد السكندري.. كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري مرتبط السلة

كتب - محمد عبد الهادي:

يشهد نهائي دوري المرتبط لكرة السلة اليوم الإثنين، مواجهة قوية بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل النهائي

نظام البطولة: بنظام الذهاب والإياب، بمباراة لفئة الشباب وأخرى للفريق الأول.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

مباراة الشباب: الساعة 5:30 مساءً.

مباراة الفريق الأول: الساعة 8:30 مساءً.

كيف تأهل الفريقان؟

الأهلي: تأهل بعد التغلب على الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات (الشباب والفريق الأول).

الاتحاد السكندري: وصل إلى النهائي بعد انتصاره على سبورتنج.

القناة الناقلة

أون تايم سبورتس 2 هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

المعلق: وليد أبو سريع.

ملعب المباريات

تُجرى مباريات نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، في صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة، بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.