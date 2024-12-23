الأهلي والاتحاد السكندري.. كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري مرتبط السلة
كتب - محمد عبد الهادي:
يشهد نهائي دوري المرتبط لكرة السلة اليوم الإثنين، مواجهة قوية بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة استاد القاهرة الدولي.
تفاصيل النهائي
نظام البطولة: بنظام الذهاب والإياب، بمباراة لفئة الشباب وأخرى للفريق الأول.
موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري
مباراة الشباب: الساعة 5:30 مساءً.
مباراة الفريق الأول: الساعة 8:30 مساءً.
كيف تأهل الفريقان؟
الأهلي: تأهل بعد التغلب على الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات (الشباب والفريق الأول).
الاتحاد السكندري: وصل إلى النهائي بعد انتصاره على سبورتنج.
القناة الناقلة
أون تايم سبورتس 2 هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.
المعلق: وليد أبو سريع.
ملعب المباريات
تُجرى مباريات نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، في صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة، بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.
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