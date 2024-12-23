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الأهلي والاتحاد السكندري.. كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري مرتبط السلة

11:45 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

كرة سلة - الأهلي والاتحاد1

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كتب - محمد عبد الهادي:

يشهد نهائي دوري المرتبط لكرة السلة اليوم الإثنين، مواجهة قوية بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة استاد القاهرة الدولي.

تفاصيل النهائي

نظام البطولة: بنظام الذهاب والإياب، بمباراة لفئة الشباب وأخرى للفريق الأول.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

مباراة الشباب: الساعة 5:30 مساءً.

مباراة الفريق الأول: الساعة 8:30 مساءً.

كيف تأهل الفريقان؟

الأهلي: تأهل بعد التغلب على الزمالك في نصف النهائي بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات (الشباب والفريق الأول).

الاتحاد السكندري: وصل إلى النهائي بعد انتصاره على سبورتنج.

القناة الناقلة

أون تايم سبورتس 2 هي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

المعلق: وليد أبو سريع.

ملعب المباريات

تُجرى مباريات نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، في صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة، بحضور جماهيري يصل إلى 1000 مشجع لكل فريق.

الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة موعد نهائي دوري المرتبط لكرة السلة الأهلي كرة سلة الاتحاد السكندري كرة سلة
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