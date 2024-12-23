حسين الشحات يقترب من معادلة متعب في القائمة الأفريقية لهدافي الأهلي عبر التاريخ

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كتب - محمد القرش:

واصل حسين الشحات تسجيل الأهداف مع النادي الأهلي في البطولات الأفريقية، منذ انضمامه للمارد الأحمر في موسم 2018/19.

وسجل الشحات هدف في فوز الأهلي على شباب بلوزداد الجزائري بسداسية مقابل هدف على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ووصل حسين الشحات للهدف رقم 22 له مع الأهلي محتلا المركز الرابع في قائمة هدافي المارد الأحمر في البطولات الأفريقية عبر التاريخ.

ويتصدر محمود الخطيب القائمة برصيد 37 هدفا، متفوقا على محمد أبو تريكة "32 هدفا"، وعماد متعب صاحب الـ28 هدفا.

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