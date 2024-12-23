مروان حمدي يكشف "لمصراوي" سر احتفاله ضد بيراميدز.. ويوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وإنبي بالدوري

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

كتب - محمد القرش:

كشف لاعب نادي الإسماعيلي، مروان حمدي، سر احتفاله بهدفه ضد بيراميدز في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مروان في تصريحات خاصة "لمصراوي": "سر احتفالي بهدفي ضد بيراميدز؟، لقد كان مستوحى من احتفال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي مع فريق كورينثيانز البرازيلي".

وفي رسالة خاصة لجمهور الإسماعيلي، أضاف: "إن شاء الله الفترة الجاية تبقى كويسة، ونقدر نطلع فيها خطوات في الجدول ونعمل حاجه تليق بينا وبالنادي".

واختتم مهاجم الإسماعيلي: "عايزين الجمهور معانا في كل وقت وأي مكان دايما، عشان هو الداعم الأول لينا".

يُذكر أن مباراة الإسماعيلي وبيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد الإسماعيلية.

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