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مروان حمدي يكشف "لمصراوي" سر احتفاله ضد بيراميدز.. ويوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي

09:43 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024
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    مروان حمدي يحتفل بهدفه في مرمى بيراميدز
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كتب - محمد القرش:

كشف لاعب نادي الإسماعيلي، مروان حمدي، سر احتفاله بهدفه ضد بيراميدز في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مروان في تصريحات خاصة "لمصراوي": "سر احتفالي بهدفي ضد بيراميدز؟، لقد كان مستوحى من احتفال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي مع فريق كورينثيانز البرازيلي".

وفي رسالة خاصة لجمهور الإسماعيلي، أضاف: "إن شاء الله الفترة الجاية تبقى كويسة، ونقدر نطلع فيها خطوات في الجدول ونعمل حاجه تليق بينا وبالنادي".

واختتم مهاجم الإسماعيلي: "عايزين الجمهور معانا في كل وقت وأي مكان دايما، عشان هو الداعم الأول لينا".

يُذكر أن مباراة الإسماعيلي وبيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على استاد الإسماعيلية.

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