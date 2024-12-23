"بعد سداسية شباب بلوزداد".. أكبر الانتصارات في تاريخ مشاركات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أول تعليق من مارسيل كولر بعد التعادل مع إنبي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء، الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلى بهذا الفوز، في احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 3 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن، فيما توقف رصيد فريق شباب بلوزداد عند النقطة رقم 3 في المركز الثالث بالبطولة.

وتعد هذه هى المرة الخامسة، التي يتمكن فيها النادي الأهلي، من تحقيق الفوز بنتيجة ستة أهداف في بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أنه نجح في تحقيق نتائج أكبر من ذلك في البطولة من قبل.

وبالحديث عن أكبر فوز للنادي الأهلي في تاريخ مشاركات الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيعود هذا الفوز، إلى عام 2019، حينما فاز المارد الأحمر، على حساب فريق اطلع برة بطل جنوب السودان، بنتيجة تسعة أهداف دون مقابل، في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري الأبطال.

وثاني أكبر فوز للمارد الأحمر في تاريخ مشاركاته الأفريقية، يعود إلى عام 1977، حينما نجح الفريق في تحقيق الفوز على حساب فريق المدينة الليبي بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ 16 من البطولة.

وسبق للأهلي الفوز، بسداسية في بطولة دوري أبطال أفريقيا 4 مرات من قبل، حينما فاز على ليوبارز الكيني عام 1987 بنتيجة 6-0، كما فاز في عام 2005 بالنتيجة ذاتها على حساب فيلا الأوغندي، في دور ال 32 من البطولة.

وكانت المرة الثالثة التي يتمكن فيها المارد الأحمر، من تحقيق الفوز بسداسية في دوري الأبطال، حينما فاز على النجم الساحلي التونسي عام 2017 بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين.

وواصل الأهلي سداسياته في دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز في موسم 2021-2022، على حساب فريق الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-2.