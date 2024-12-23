"سيتدرب مع جوميز".. من هو الجزائري بوزوق الذي اقترب من الفتح السعودي

شارك النجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، في فوز المارد الأحمر على فريق شباب بلوزداد الجزائري، بستة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح وسالم أبو علي في إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في مرمى شباب بلوزداد، ليساهم بشكل فعال في فوز المارد الأحمر العريض على الفريق الجزائري بسداسية.

وبثلاثة أبو علي في مرمى شباب بلوزداد أمس، نجح في الوصول إلى الهدف رقم 5 في 10 مباريات أفريقية شارك فيهم مع المارد الأحمر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبشكل عام شارك أبو علي مع النادي الأهلي في 37 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من المساهمة في 32 هدف، بواقع تسجيل 27 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

كان وسام أبو علي، تمكن من حصد لقب هداف الدوري المصري رفقة النادي الأهلي في الموسم الماضي، بعدما نجح في تسجيل 18 هدفاً.

ويذكر أن وسام أبو علي انضم إلى النادي الأهلي، في شهر يناير الماضي، قادماً من فريق سيرس السويدي.