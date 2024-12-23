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طنطا‏

- -
14:30

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فيورنتينا

- -
19:30

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20:45

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جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

12:46 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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كتب - محمد القرش:

تُختتم مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي الممتاز اليوم الإثنين 23 ديسمبر، بمباراة إنتر ميلان ضد كومو.

ويلاقي الوحدة نظيره الشارقة في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتي، بينما يواجه المقاولون العرب منافسه طنطا في دوري المحترفين المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فيورنتينا ضد أودينيزي - 7.30 مساء - AD Sports Premium 1

الإنتر ضد كومو - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

راية الرياضي ضد ديروط - 2.30 عصرا

بترول أسيوط ضد أبو قير للأسمدة - 2.30 عصرا

المنصورة ضد أسوان - 2.30 عصرا

طنطا ضد المقاولون العرب - 2.30 عصرا

السكة الحديد ضد المصرية للاتصالات - 2.30 عصرا

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتي

الوحدة ضد الشارقة - 2.50 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1

شباب الأهلي ضد النصر - 5.45 مساء - دبي الرياضية 1

إنتر ميلان جدول مباريات اليوم الإثنين جدول مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة الدوري الإيطالي طنطا ضد المقاولون العرب
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