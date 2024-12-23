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محمود علاء يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع نادي السويحلي الليبي

12:31 ص الإثنين 23 ديسمبر 2024

محمود علاء

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف محمود علاء لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، حقيقة فسخ تعاقده مع فريق السويحلي الليبي.

وقال علاء في تصريحات خاصة لمصراوي: "قمت بفسخ تعاقدي مع فريق السويحلي الليبي، من يوم 5 في الشهر الجاري، اتواجد في مصر من يوم 15 ديسمبر الجاري وقبل انطلاق الدوري الليبي".

وأضاف: "كل ما يتردد عن وجود أزمة بيني وبين مدرب السويحلي الليبي، أمر غير صحيح خاصة، قمت بفسخ تعاقدي منذ يوم 5 ديسمبر والدوري انطلق من يوم 18 من الشهر الجاري".

وتابع: "أكن كل الاحترام لإدارة فريق السويحلي الليبي على الفترة التي قضيتها داخل الفريق".

واختتم علاء تصريحاته: "سأحسم قراري من العروض، خلال الفترة المقبلة".

وكان محمود علاء انتقل إلى فريق السويحلي الليبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد فسخ تعاقده مع نادي الزمالك.

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محمود علاء الزمالك الدوري الليبي السويحلي الليبي
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