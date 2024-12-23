"سيتدرب مع جوميز".. من هو الجزائري بوزوق الذي اقترب من الفتح السعودي بدلًا من الزمالك؟

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يقترب نادي الفتح السعودي تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه جوميز من التعاقد مع المحترف الجزائري يسري بوزوق الذي ينشط في مراكز الهجوم بعد فسخ التعاقد بينه وبين نادي الرجاء المغربي.

وتم إعلان فسخ التعاقد بين اللاعب وناديه المغربي بالتراضي بشأن رفض اللاعب ارتداء قميص الفريق وعليه خريطة المغرب تفاديًا لمشاكل مع بلاده بحسب صحيفة هسبريس المغربية

وكان اللاعب صاحب الـ 28 عامًا قد انضم لصفوف الرجاء موسم 22/23 قادمًا من النادي الذي تدرج به في بلاده حتى تم تصعيده للفريق الأول به بارادو.

وارتبط اسم نادي الزمالك بالاهتمام بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط هجومه ولكن أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن فريق المدرب السابق للزمالك جوزيه جوميز يقترب من حسم الصفقة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن ما تبقى على إتمام نادي الفتح، الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري، هو خضوع اللاعب للكشف الطبي واجتيازه له قبل الإعلان الرسمي.

اللاعب الذي يُجيد اللعب كجناح أيمن كمركز أساسي بجانب الجناح الأيسر والمهاجم كان قد شارك مع الرجاء خلال موسم 24/25 بـ 17 مباراة بمختلف المسابقات؛ إذ سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

وشارك اللاعب بصورة عامة مع نادي الرجاء منذ انضمامه في 91 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 24 لزملائه، فيما شارك مع فريقه الجزائري بـ 130 مباراة سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 17.

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