الأهلي يكشف طبيعة إصابة رضا سليم في مباراة شباب بلوزداد

كتب - محمد القرش:

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن رضا سليم اشتكى من آلام في الركبة خلال مشاركته في مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الطبيب أن اللاعب سوف يخضع لفحص طبي غدًا الإثنين، للتأكد من حاجته لإجراء أشعة من عدمه.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد نجح في تحقيق فوزا كبيرا على حساب شباب بلوزداد بستة أهداف لهدف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

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