مصدر يكشف "لمصراوي" تفاصيل رفض لاعبي الأهلي تحية الجماهير (صور)

أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد "فيديو"

كتب - مراسل مصرواي:

انتشرت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى رفض محمود عبد المنعم كهربا ومحمد رمضان مدير الكرة بالأهلي الذهاب لتحية الجماهير بعد الفوز على شباب بلوزداد.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الشناوي جمع لاعبي النادي الأهلي، بعد ذلك تحدث مع محمد رمضان مدير الكرة بشأن تلبية هتافات الجماهير".

وأضاف المصدر: "الجمهور هتف للاعبين (تعالى يا أهلي)، لكن محمد رمضان قرر انصراف اللاعبين إلى غرفة الملابس، مما أدى إلى هتاف الجماهير ضدهم".

يُذكر أن المارد الأحمر فاز على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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