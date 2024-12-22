أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد "فيديو"
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كتب - يوسف محمد:
انتهى الشوط الأول بين النادي ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.
وافتتح فريق شباب بلوزداد التسجيل في مرمى النادي الأهلي، في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب أيمن محيوس.
ونجح الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي، في تسجيل هدف التعادل للمارد الأحمر، في الدقيقة 3+45 من زمن الشوط الأول.
ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من "شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى فريق ستاد أبيدجان الإيفواري".
أيمن محيوس يفتتح التسجيل لشباب بلوزداد في شباك الأهلي#دوري_أبطال_إفريقيا #شباب_بلوزداد #الأهلي pic.twitter.com/L8BlauhpWH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024
قبل صافرة نهاية الشوط الأول الأهلي يدرك التعادل#دوري_أبطال_إفريقيا #شباب_بلوزداد #الأهلي pic.twitter.com/rCi6lXcABQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024
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