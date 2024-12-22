أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد "فيديو"

كتب - يوسف محمد:

انتهى الشوط الأول بين النادي ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة التعادل بهدف لكل فريق.

وافتتح فريق شباب بلوزداد التسجيل في مرمى النادي الأهلي، في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب أيمن محيوس.

ونجح الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي، في تسجيل هدف التعادل للمارد الأحمر، في الدقيقة 3+45 من زمن الشوط الأول.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من "شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى فريق ستاد أبيدجان الإيفواري".

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لحظة بلحظة.. الأهلي 0-0 شباب بلوزداد.. دوري أبطال أفريقيا