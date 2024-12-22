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"ظهور أول للاعب الفريق".. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد

04:59 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 16 صورة
    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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    تدريبات الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر، التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند السادسة من مساء اليوم الأحد أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

ومن المتوقع أن يبدأ كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

وشهد التشكيل ظهور أول للاعب المغربي أشرف داري كأساسيًا مع الأهلي لأول مرة بالموسم الجاري.

وسبق وشارك اللاعب باللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي ونظيره العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال كظهور وحيد له بالموسم الجاري.

ويمتلك الأهلي قبل المباراة 4 نقاط في رصيده يحتل بهم المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث.

وتضم المجموعة كذلك نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المتصدر بـ 5 نقاط والذي خاض مباراة الجولة الثالثة أمام ستاد أبيدجان الإيفواري المتذيل للترتيب برصيد نقطة.

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تشكيل الأهلي الأهلي ضد بلوزداد دوري أبطال أفريقيا الأهلي
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