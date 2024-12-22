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"أعتذر".. الزمالك يُصدر توضيحًا بشأن قضية أرون بوبيندزا

03:50 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني2
  • عرض 4 صورة
    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني4
  • عرض 4 صورة
    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أصدر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، توضيحًا لما سبق وأعلنه بخصوص الشكوى التي تقدموا بها ضد اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا.

وكتب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد:"للتوضيح تم تقديم شكوى نادي الزمالك ضد اللاعب أرون بوبيندزا إلي الفيفا أعتذر عن أي لبس بسبب الصياغة".

وكان أدعم قد كتب أمس عبر حسابه بالمنصة ذاتها:"تم تقديم شكوى اللاعب أرون بوبيندزا رسميًا و تلقى النادي الإخطار بالاستلام الرسمي من الفيفا".

ولكن أوجد التوضيح حالة من "اللبس"؛ إذ يرى متابعوه عدم وجود أي مشكلة بالإعلان الأول في الصياغة.

وكان الزمالك أعلن التعاقد مع آرون والحصول على البطاقة الدولية له، إلا أن اللاعب انتقل إلى نادي رابيد بوخارست الروماني، لهذا قرر الزمالك شكواه في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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الزمالك أرون بوبيندزا فيفا عمرو أدهم
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