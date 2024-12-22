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رسالة جروس للاعبي الزمالك قبل مباراة طلائع الجيش

03:20 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا
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    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 8 صورة
    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة سيراميكا والزمالك
  • عرض 8 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
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كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، اليوم الأحد، تدريباته بمقره؛ استعداداً لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وحرص المدير الفني السويسري لفريق الزمالك، كريستيان جروس، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق الحصة التدريبية؛ إذ أكد على ضرورة التركيز بالتدريبات وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز.

وأوضح المدرب السويسري للاعبيين أن الجماهير تنتظر منهم العودة لمسيرة الانتصارات في مباراة طلائع الجيش المقبلة.

وشدد جروس للاعبين على ثقته في قدراتهم على حصد الثلاثة نقاط في لقاء طلائع الجيش، بالرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وحرص جروس على منح العديد من التعليمات الفنية للاعبين قبل انطلاق المران لتنفيذها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

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