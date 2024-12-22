ختام ماراثون طلعت مصطفى للدراجات بمشاركة واسعة في أجواء رياضية مميزة

اختُتمت أمس فعاليات ماراثون سكان طلعت مصطفى للدراجات "TMG CRIT LEAGUE" بنجاح كبير في مدينتي ، بعد منافسات امتدت عبر ثلاث مراحل، وسط أجواء رياضية وحماسية. انطلق الماراثون من كمباوند سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بالمرحلة الثانية في مدينة الرحاب، وصولًا إلى المرحلة الختامية في مدينتي.

شهد الماراثون مشاركة كبيرة من سكان مشروعات المجموعة، الذين تفاعلوا مع الحدث الرياضي المميز وسط أجواء من التشجيع والتفاعل الإيجابي. وتم تحديد مسارات الماراثون بعناية داخل مدينتي، حيث استمتع المتسابقون بقيادة دراجاتهم وسط المساحات الخضراء الشاسعة التي تُعد إحدى السمات المميزة لمشروعات طلعت مصطفى.

يأتي تنظيم هذا الماراثون ضمن جهود مجموعة طلعت مصطفى لتعزيز مفهوم الحياة الصحية داخل مجتمعاتها العمرانية، لتشجيع السكان على ممارسة الرياضة والمشاركة في فعاليات مجتمعية مميزة.

وفي ختام الماراثون، تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى وسط أجواء احتفالية، فيما أعرب المتسابقون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث المميز.