قرار حاسم من ريال مدريد بالميركاتو الشتوي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استقر مسؤولو نادي ريال مدريد على عدم إبرام أي صفقة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وذكر موقع ريليفو الإسباني عبر تقرير له اليوم الأحد، أن مسؤولي ريال مدريد رغم إصابة الظهير الأيمن بصفوفهم داني كارفخال بقطع بالرباط الصليبي ونهاية موسمه مع الفريق إلا أنهم قرروا عدم ضم بديل بسبب مستويات اللاعبين المعروضة والأسعار التي يروا أنها مُبالغ بها.

وأشار الموقع الإسباني ذاته إلى أن مسؤولي الريال لديهم تصور للانتقالات الصيفية المقبلة لن يتلائم مع المبالغ الحالية المعروضة.

ونوه التقرير ذاته إلى توجه ريال مدريد لتدعيم خط الدفاع بعد إصابة ميليتاو وتأخر عودة ديفيد ألابا إلا أن المستويات التي قدمها المدافع الصاعد راؤول أسينسيو بجانب اعتماد المدير الفني لريال مدريد تشواميني في خط الدفاع جعل إدارة الريال لا تُفكر في التدعيم.

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