ارتبط اسمه بالزمالك.. جوميز يقترب من ضم لاعب جزائري لصفوف الفتح السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب الجناح الأيمن الجزائري يسري بوزوق من الانضمام لصفوف الفتح السعودي تحت قيادة جوزيه جوميز خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها أمس السبت أن اللاعب صاحب الـ 29 عاماً يستعد للخضوع للفحص الطبي قبل إتمام تعاقده بصورة رسمية مع نادي الفتح.

وكانت تقارير قد رابطت اسم اللاعب بالانضمام لصفوف الزمالك بعدما تم فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي.

وشارك اللاعب قبل فسخ التعاقد مع الرجاء المغربي بـ 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

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