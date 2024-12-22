لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

ارتبط اسمه بالزمالك.. جوميز يقترب من ضم لاعب جزائري لصفوف الفتح السعودي

02:14 م الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    يسري بوزوق
  • عرض 6 صورة
    يسري بوزوق
  • عرض 6 صورة
    يسري بوزوق
  • عرض 6 صورة
    يسري بوزوق
  • عرض 6 صورة
    يسري بوزوق
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن اقتراب الجناح الأيمن الجزائري يسري بوزوق من الانضمام لصفوف الفتح السعودي تحت قيادة جوزيه جوميز خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها أمس السبت أن اللاعب صاحب الـ 29 عاماً يستعد للخضوع للفحص الطبي قبل إتمام تعاقده بصورة رسمية مع نادي الفتح.

وكانت تقارير قد رابطت اسم اللاعب بالانضمام لصفوف الزمالك بعدما تم فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي.

وشارك اللاعب قبل فسخ التعاقد مع الرجاء المغربي بـ 17 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

"أنا صعيدي".. عمرو جمال يرد على تشبيهه بالفنانة ياسمين رئيس

يسري بوزوق الفتح السعودي الزمالك صفقات الزمالك الرجاء المغربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
مدرج على قوائم الإرهاب.. من هو يوسف ندا إمبراطور الإخوان الذي توفي اليوم؟