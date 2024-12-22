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"أنا صعيدي".. عمرو جمال يرد على تشبيهه بالفنانة ياسمين رئيس

01:53 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    عمرو جمال
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    عمرو جمال لاعب فاركو
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    عمرو جمال
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    مي ورشاد وعمرو جمال
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القاهرة ـ مصراوي:

تحدث عمرو جمال، نجم الأهلي السابق ولاعب حرس الحدود الحالي، عن موضوع التشبيهات التي ربطت بينه وبين الفنانة ياسمين رئيس.

وقال جمال في تصريحات تلفزيونية خلال تواجد على قناة dmc ببرنامج "الكابتن" مساء أمس السبت، إنه لا يحب التحدث عن هذه المقارنات، مشيرًا إلى أنه لا يرى أي تشابه بينه وبين رئيس، وأن قصة شعره المميزة تجعل من هذه المقارنة أمرًا غير منطقي.

وأشار جمال إلى أنه قد تلقى عرضًا من أحد المنتجين لتقديم إعلان مشترك مع ياسمين رئيس، استنادًا إلى فكرة التشابه بينهما ولكنه رفض هذا العرض، مؤكدًا أنه لا يرغب في أن يكون جزءًا من هذه الفكرة.

وأوضح جمال أنه يفضل الابتعاد عن الحديث حول هذا الموضوع بالكامل، مشيرًا إلى هويته الصعيدية التي يعتبرها جزءًا من شخصيته.

ورغم رفضه لهذه التشبيهات والعروض المتعلقة بها، إلا أن عمرو جمال أكد على أنه يركز في مسيرته الرياضية ويحب أن يتم التعرف عليه فقط من خلال إنجازاته في كرة القدم، بعيدًا عن أي علاقة مع عالم الفن أو التشبيهات مع المشاهير.

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ياسمين رئيس عمرو جمال الأهلي
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