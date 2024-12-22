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قناة مفتوحة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

01:30 م الأحد 22 ديسمبر 2024
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    فريق الأهلي
  • عرض 4 صورة
    فريق النادي الأهلي
  • عرض 4 صورة
    فريق النادي الأهلي
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يلتقي الأهلي عند السادسة من مساء اليوم الأحد نظيره شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل قناة تايم سبورتس (التردد الأرضي) المباراة وهي قناة مفتوحة دون أي رسوم للمشاهدة.

ويمتلك الأهلي قبل المباراة 4 نقاط في رصيده يحتل بهم المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث.

وتضم المجموعة كذلك نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المتصدر بـ 5 نقاط والذي خاض مباراة الجولة الثالثة أمام ستاد أبيدجان الإيفواري المتذيل للترتيب برصيد نقطة.

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الأهلي ضد بلوزداد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد شباب بلوزداد
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قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا
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