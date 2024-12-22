هل يعود عمر الساعي إلى الإسماعيلي؟.. مدرب الدراويش يرد

"مش هلعب".. الزنفلي يكشف عن رفضه لطلب كولر بالمباراة الأخيرة مع

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن إمكانية عودة لاعبهم السابق عمر الساعي لصفوفهم في ظل صعوبة حصوله على الفرصة مع الأهلي.

الساعي صاحب الـ 21 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الإسماعيلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لاعب خط الوسط المدافع لم يشارك سوى لمدة 7 دقائق بمباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

وردّ مدرب الإسماعيلي، خلال مداخلة بفضائية صدى البلد مساء أمس السبت عن إمكانية عودة الساعي مرة أخرى لصفوفهم، بقوله إنه يتمنى التوفيق للاعب في مسيرته مع النادي الأهلي وإن لم يكن هناك فرصة في مشاركته ففي النهاية الساعي ابن نادي الإسماعيلي.

وأتم حمد تصريحاته بالإشارة إلى أنه أخبر الساعي بعد انتقاله للأهلي بضرورة تحمل الظروف والتمسك بالفرصة حين تأتيه وبذل كل جهده مع الفريق.

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