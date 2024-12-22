خيسوس نافاس، قائد فريق إشبيلية، يستعد لخوض مباراته رقم 943 والأخيرة مع الفريق اليوم الأحد، وذلك أمام غريمه نادي ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

تأتي هذه المباراة كختام لمسيرة استثنائية امتدت لما يقرب من 22 عاماً، حقق خلالها نافاس 8 ألقاب مع إشبيلية، منها 4 كؤوس الاتحاد الأوروبي، إلى جانب 3 ألقاب مع مانشستر سيتي، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2013-2014، و4 ألقاب دولية مع منتخب إسبانيا، منها كأس العالم 2010 ويورو 2024.

بدايات خيسوس نافاس الكروية

وُلد نافاس في بلدة لوس بالاسيوس وفيلافرانكا الواقعة بالقرب من إشبيلية، وانضم إلى أكاديمية النادي في سن الخامسة عشرة.

بدأ نافاس مسيرته الكروية من جناح سريع نشأ في أكاديمية شباب إشبيلية إلى ظهير موثوق يتمتع بخبرة واسعة، رغم معاناته في المواسم الأخيرة من إصابة مزمنة ومؤلمة في الفخذ.

وبعد ظهوره الأول مع الفريق الأول بعد 3 سنوات فقط، أثبت نفسه بسرعة كعنصر أساسي في الفريق، حيث كان جزءاً من الجيل الذهبي الذي حقق أعظم الإنجازات في تاريخ النادي.

لعب إلى جانب نجوم مثل فريدريك كانوتيه، إنزو ماريسكا، لويس فابيانو، وجوليان إسكودي، وكذلك لاعبين محليين مثل خوسيه أنطونيو رييس وأنتونيو بويرتا، حيث فاز الفريق خلال الفترة من 2006 إلى 2010 بـ4 ألقاب رئيسية، منها كأس الاتحاد الأوروبي مرتين، وكأس الملك مرتين.

الإصابة سر إعتزال نافاس

يقول نافاس، الذي بلغ عامه الـ39 في نوفمبر، خلال حديثه من ملعب تدريب إشبيلية: "حاولت الاستمتاع بما تبقى من الوقت مع الجماهير، وهو أجمل ما في الأمر."

وتابع "الألم يظهر عندما أتدرب بقوة أو أشارك في مباريات مكثفة، مما يجعل من الصعب حتى اللعب مع أطفالي في الأيام التالية، لذا، أحاول الراحة قدر الإمكان".

انضمام خيسوس نافاس لمنتخب إسبانيا

بفضل سرعته وأسلوبه المباشر، جذب نافاس أنظار المنتخب الإسباني، حيث استُدعي لأول مرة في عام 2009.

وفي نهائي كأس العالم 2010، صنع نافاس لحظة فارقة بانطلاقته السريعة التي أسهمت في هدف الفوز الحاسم الذي سجله أندريس إنييستا.

كما لعب دوراً بارزاً في تحقيق إسبانيا لقب بطولة أوروبا 2012، حيث كان جزءاً من الجيل الذهبي إلى جانب لاعبين مثل إنييستا، تشافي، إيكر كاسياس، سيرجيو راموس، وتشابي ألونسو.

محطة خيسوس نافاس مع مانشستر سيتي

أداؤه اللافت مع النادي والمنتخب لفت انتباه الأندية الأوروبية الكبرى، لينتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2013 بصفقة بلغت 20 مليون يورو.

كانت بدايته مع السيتي مذهلة، حيث سجل هدفاً سريعاً بعد دقيقة واحدة في مباراة انتهت بالفوز 6-0 على توتنهام، وأنهى موسمه الأول بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة، مسجلاً 6 أهداف و13 تمريرة حاسمة.

لعب نافاس 183 مباراة خلال 4 مواسم مع مانشستر سيتي، لكنه وجد نفسه على مقاعد البدلاء بشكل متزايد مع وصول المدرب بيب جوارديولا في 2016.

وبعد انتهاء عقده في 2017، عاد إلى إشبيلية ليواصل تألقه، حيث قاد الفريق إلى تحقيق لقبين إضافيين بالدوري الأوروبي، وصنع أهدافاً حاسمة في نهائي 2020 ضد إنتر ونهائي 2023 ضد روما.

في 2023، وبعد غياب دام عدة سنوات، استدعى المدرب لويس دي لا فوينتي نافاس إلى المنتخب الإسباني للمشاركة في نهائيات دوري الأمم الأوروبية، حيث لعب في مركز الظهير الأيمن وساهم في الفوز باللقب.

نهاية رحلة خيسوس نافاس الدولية

في صيف 2024، اختتم مسيرته الدولية بإضافة لقب بطولة أوروبا إلى سجله الحافل.

وأعلن نافاس اعتزاله اللعب الدولي بعد البطولة وتم تكريمه في مباراة ودية ضد صربيا بحضور أفراد عائلته.

بهذا، يختتم نافاس مسيرة استثنائية مليئة بالإنجازات مع ناديه ومنتخب بلاده، مع ترك إرث كبير بوصفه واحداً من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإسبانية.

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