"مش هلعب".. الزنفلي يكشف عن رفضه لطلب كولر بالمباراة الأخيرة مع الأهلي

القاهرة ـ مصراوي:

تحدث محمود الزنفلي حارس مرمي حرس الحدود الحالي والأهلي السابق، عن موقف غريب جمعه مع المدرب السويسري مارسيل كولر، خلال فترة إعارته بالموسم الماضي من الداخلية للقلعة الحمراء.

وقال الزنفلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت مساء السبت:" كان نفسي ألعب وأشارك من النادي الأهلي، أنا رحت الأهلي في شهر 2 ولحد نهاية الدوري ملعبتش".

وكشف الزنفلي عن موقف غريب جمعه مع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي:" كولر تحدث معي في أخر مباراة للدوري بأنه سيشركني مع اللاعبين الناشئين، ولكني رفضت هذا الأمر وأبلغته بأني لن أشارك مع اللاعبين الشباب مع إحترامي لهم".

وأوضح: "كولر قالي هتلعب مع الناشئين وقلتله أنا مش هينفع ألعب مع الشباب وأظهر بشكل مش كويس، خصوصاً إن دي هتكون أول مباراة ليا بقميص الأهلي".

وتابع:" قلت لكولر لو هتلعب باللاعيبه الكبار تمام أنا هشارك، أما لو هتلعب باللاعبين الناشئين فأنا مش هينفع ألعب".

وبرر الزنفلي رفضه لطلب كولر :" طبيعي أن أول مباراة ليا مع الأهلي كله هيركز معايا، وأنا عايز أظهر بشكل كويس ومينفعش أول ماتش ألعبه متوفقش فيه وأنا ساعتها كنت خلاص بره الأهلي، لأنه استقر على اللاعيبه اللي هتكمل".

وأختتم الزنفلي: "كولر في الأخر بلغني أنه هيلعب بالشباب وده قراره، وأنا كان قراري أنه مش هلعب، رغم أن المباراة شهدت مشاركة بعض اللاعيبه الكبار، وكان يقدر يلاعبني وقتها بس هو رفض".

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