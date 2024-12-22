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"ظهور جديد لمحمد صلاح".. موعد مباراة توتنهام وليفربول والقناة الناقلة

11:27 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
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يستعد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح لظهور جديد مع فريقه حين يلتقي نظيره توتنهام.

ويحل فريق ليفربول عند السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره توتنهام ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية بي إن سبورت 1HD.

ويتصدر فريق ليفربول قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 36 نقطة، فيما يحتل فريق توتنهام المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.

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محمد صلاح توتنهام ضد ليفربول الدوري الإنجليزي موعد مباراة توتنهام وليفربول
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